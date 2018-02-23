На тюменской набережнй проведут спецоперацию "Лед"

Массовое мероприятие "Спецоперация "Лед" пройдет на тюменской набережной 23 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре". Организаторы обещают зрителям множество сюрпризов.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в автогонках примут участие полицейские, автоспортсмены - дрифтеры и мастера трековых гонок. Курсанты и выпускники регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" и сноубордисты выступят с показательными шоу.

В рамках мероприятия волонтеры будут раздавать детям воздушные шарики и рассказывать о безопасности на дорогах. Кроме того, на набережной развернут полевую кухню, где тюменцев и гостей города согреют горячим чаем. На каждом стаканчике можно будет прочесть призывы к соблюдению дорожной безопасности с хэштегом акции #ТрезвымЗаРуль.

Полуфинальные заезды полицейских на патрульных автомобилях и автогонщиков стартуют в 13.00. Открытие мероприятия запланировано на 14.00. Вход свободный.