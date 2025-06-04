Тюменская область вошла в топ-5 лидеров цифровой трансформации среди регионов России - об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор.
Итоги федерального рейтинга подвели на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
Тюменская область добилась следующих результатов:
100% школ и колледжей оснащены Wi-Fi сетями;
100% социально значимых объектов имеют широкополосный интернет;
100% информационных систем прошли оценку защищенности;
98,33% государственных систем работают на российском ПО;
91,4% обращений за госуслугами – в электронном формате.
Особое внимание в регионе уделяется внедрению технологий искусственного интеллекта.
В топ-5 также попали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Моор поздравил коллег с этим достижением и добавил:"Цифровая трансформация обеспечивает комфорт жителей, доступность услуг и новые возможности для государства и бизнеса. Будем продолжать работу по укреплению лидерских позиций".
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