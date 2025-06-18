Моор показал, какие проекты благоустройства 5 территорий выбрали жители Тюменской области

16:30 18 июня 2025
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С апреля до 12 июня жители Тюмени, Тобольска и Ишима участвовали в голосовании за проекты благоустройства сквера Депутатов, аллеи Молодожёнов и площади Борцов Революции в Тюмени, территория по улице Карла Маркса в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске.

В своем телеграм-канале губернатор Александр Моор поблагодарил всех, кто знакомился. с предлагаемыми проектами и проголосовал за них. Он напомнил, что работы на перечисленных выше объектах и воплощение задуманных дизайн-проектов в реальность начнется в 2026 году. На фотографиях губернатор продемонстрировал те проекты благоустройства, которые набрали большинство голосов. 

Благоустройство общественных пространств проводится благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Теги: #ТО , Александр Моор , благоустройство , нацпроекты
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