Моор показал, какие проекты благоустройства 5 территорий выбрали жители Тюменской области

С апреля до 12 июня жители Тюмени, Тобольска и Ишима участвовали в голосовании за проекты благоустройства сквера Депутатов, аллеи Молодожёнов и площади Борцов Революции в Тюмени, территория по улице Карла Маркса в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске.

В своем телеграм-канале губернатор Александр Моор поблагодарил всех, кто знакомился. с предлагаемыми проектами и проголосовал за них. Он напомнил, что работы на перечисленных выше объектах и воплощение задуманных дизайн-проектов в реальность начнется в 2026 году. На фотографиях губернатор продемонстрировал те проекты благоустройства, которые набрали большинство голосов.

Благоустройство общественных пространств проводится благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".