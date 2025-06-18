Развивать цифровые сервисы совместно планируют Сбер и Контур

Сбер и Контур договорились о стратегическом сотрудничестве в развитии цифровых сервисов. Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных.
Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:
Совершенствуя наши сервисы, мы даём предпринимателям возможность работать быстрее, эффективнее и сосредоточиться на развитии своего дела, а не на бумажной рутине. Это наш вклад в конкурентоспособность российского бизнеса.
Михаил Сродных, генеральный директор СКБ Контур:
Мы объединяем наш опыт, чтобы обеспечивать технологическое развитие деловой инфраструктуры. Электронный документооборот и автоматизация — это не только инструменты оптимизации, это основа прозрачного, устойчивого бизнеса, который способен быстро адаптироваться.
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