Развивать цифровые сервисы совместно планируют Сбер и Контур

Сбер и Контур договорились о стратегическом сотрудничестве в развитии цифровых сервисов. Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Совершенствуя наши сервисы, мы даём предпринимателям возможность работать быстрее, эффективнее и сосредоточиться на развитии своего дела, а не на бумажной рутине. Это наш вклад в конкурентоспособность российского бизнеса.

Михаил Сродных, генеральный директор СКБ Контур: