Натуральные молочные продукты занимают важное место в рационе спортсменов и любителей ЗОЖ

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

День физкультурника в 2023 году отмечают 12 августа. Это праздник не только спортсменов, но и учителей физкультуры, тренеров, а также всех сторонников активного образа жизни. Немаловажную роль в спорте и ЗОЖ играет здоровое питание. А натуральная молочная продукция занимает важное место в сбалансированном рационе.

Молочные продукты – это кладезь кальция, белков и витаминов, а также источник полноценного белка, которые к тому же хорошо усваиваются организмом. Вот почему "молочка" обязательно входит в рацион спортсменов и тех, кто занимается фитнесом, ведёт здоровый и активный образ жизни.

Спортсменам рекомендуют употреблять молочные продукты во все периоды тренировочного процесса. Особенно это касается представителей тяжелой атлетики – молоко необходимо для восстановления мышечной ткани после силовых тренировок. Кроме того, молоко предотвращает обезвоживание за счет высокого содержания калия и натрия, убирает чувство голода и помогает запустить процесс активного жиросжигания.

При непереносимости молока заменить его можно кисломолочными продуктами. К тому же кефир и ряженка - менее калорийные и содержат огромное количество живых бактерий, формирующих иммунитет человека. В блюда стоит добавлять низкокалорийный йогурт, а для снижения сладкого в рационе употреблять ацидофилин без сахара.

Творог входит число продуктов, которые отлично подходят для очищения организма и похудения. Исследования показали, что классический творог лучше помогает в снижении веса благодаря взаимодействию кальция с незаменимыми аминокислотами. Кроме того, содержащиеся в продукты микроэлементы помогают наладить сон и снизить уровень стресса, что также благотворно скажется на общем самочувствии.

Если человек хочет похудеть, следует съедать около 180 граммов творога жирностью 1,8-5%. Для набора мышечной массы достаточно 100-200 граммов продукта жирностью не более 3% за час до сна.

Кисломолочные продукты также обладают особым набором витаминов и минералов для поддержания здоровья сосудов и сердца. Например, йогурт выводит шлаки из тела человека и способствует укреплению иммунной системы. А белок сыра легко усваивается в организме и способствует нормализации обмена веществ, что также благосклонно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Важное правило – выбирать натуральные молочные продукты, изготовленные из качественного сырья, в которых сохранились все полезные свойства. Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири АО "Золотые луга" не использует искусственные добавки, консерванты, увеличители срока годности. Стабильные вкусовые качества и сохранение пользы продукта достигается за счет соблюдения технологий производства, хранения, упаковки.

"Компания "Золотые луга" не только выпускает полезные и качественные молочные продукты, но и активно поддерживает спортивные мероприятия, занимается продвижением здорового питания, активного образа жизни в любом возрасте, сотрудничает с медицинским сообществом", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Так, например, молочный производитель выступает партнером городского благотворительного забега "Зеленый марафон Сбербанка", в этом году он проходил в Тюмени уже в десятый раз. Компания поддерживает оздоровительные занятия с элементами танцетерапии и скандинавской ходьбы для тюменцев старшего поколения с ослабленным здоровьем, которые регулярно проводятся в сквере Льва Ровнина.

А в начале 2023 года совместно с Тюменским государственным медицинским университетом "Золотые луга" провели клинические исследования, которые подтвердили оздоровительный эффект от регулярного употребления кисломолочной продукции – полезных напитков ТМ "Живи ЗдорОво!".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.