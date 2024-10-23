УСТЭК подключился к четвертому сезону "Физкультуры на производстве"

Стартовал новый сезон межведомственного проекта "Физкультура на производстве". Первые занятия прошли на территории АО УСТЭК.

Торжественно открыли первую разминку директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Сергей Борисевич и начальник отдела связей с общественностью АО УСТЭК Марина Томова.

Производственную гимнастику для сотрудников провели инструкторы спортивной школы "Тура" и школы спорта и творчества "Алекса".

Напомним, проект реализуется в Тюмени с 2021 года. Инициатива представляет собой регулярное проведение производственной гимнастики на предприятиях и в организациях города во время рабочего процесса. Также участникам проекта предоставляются видеозаписи с физкультурными комплексами. Таким образом, сотрудники предприятий смогут как индивидуально, так и вместе с коллегами устраивать физкультминутки, которые непременно положительно скажутся на здоровье организма.

За четыре года существования проекта в нем приняли участие более 4 000 жителей города и 39 предприятий.