УСТЭК подключился к четвертому сезону "Физкультуры на производстве"

Стартовал новый сезон межведомственного проекта "Физкультура на производстве". Первые занятия прошли на территории АО УСТЭК.
Торжественно открыли первую разминку директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Сергей Борисевич и начальник отдела связей с общественностью АО УСТЭК Марина Томова.
Производственную гимнастику для сотрудников провели инструкторы спортивной школы "Тура" и школы спорта и творчества "Алекса".
Напомним, проект реализуется в Тюмени с 2021 года. Инициатива представляет собой регулярное проведение производственной гимнастики на предприятиях и в организациях города во время рабочего процесса. Также участникам проекта предоставляются видеозаписи с физкультурными комплексами. Таким образом, сотрудники предприятий смогут как индивидуально, так и вместе с коллегами устраивать физкультминутки, которые непременно положительно скажутся на здоровье организма.
За четыре года существования проекта в нем приняли участие более 4 000 жителей города и 39 предприятий.
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