Более 6 тысяч человек стали участниками Осеннего дня здоровья в Тюмени

Основной площадкой спортивного события стала площадь у мультицентра "Контора пароходства". Также праздник охватил парки "Гилевская роща", "Затюменский" и Комсомольский сквер. К осеннему празднику присоединились более шести тысяч человек.
Жители и гости областной столицы насладились играми, интерактивными площадками, соревнованиями, мастер-классами и другими активностями. Юные участники мероприятия показали свои силы в игровых программах "Тюменская ZAрница" и "Тюменский здоровячок". Изюминкой мероприятия стало награждение золотыми знаками отличия комплекса "ГТО" первой степени юных тюменцев.
Студенты ссузов и вузов, трудовые коллективы поборолись за звания самой спортивной команды в своих спартакиадах.
По итогам поединков пальму первенства взяли коллектив "Харампурнефтегаз" и студенты Института физической культуры ТюмГУ.
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