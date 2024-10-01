Более 6 тысяч человек стали участниками Осеннего дня здоровья в Тюмени

Основной площадкой спортивного события стала площадь у мультицентра "Контора пароходства". Также праздник охватил парки "Гилевская роща", "Затюменский" и Комсомольский сквер. К осеннему празднику присоединились более шести тысяч человек.

Жители и гости областной столицы насладились играми, интерактивными площадками, соревнованиями, мастер-классами и другими активностями. Юные участники мероприятия показали свои силы в игровых программах "Тюменская ZAрница" и "Тюменский здоровячок". Изюминкой мероприятия стало награждение золотыми знаками отличия комплекса "ГТО" первой степени юных тюменцев.

Студенты ссузов и вузов, трудовые коллективы поборолись за звания самой спортивной команды в своих спартакиадах.

По итогам поединков пальму первенства взяли коллектив "Харампурнефтегаз" и студенты Института физической культуры ТюмГУ.