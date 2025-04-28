В Тюмени провели областную зарядку

Фото - Областной центр профилактики и реабилитации

26 апреля в Тюмени на набережной у Конторы пароходства прошла акция "Областная зарядка", посвященная популяризации здорового образа жизни. Это массовое интерактивное мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, организовано областным Центром профилактики и реабилитации — ведущим учреждением региона, занимающимся вопросами профилактики наркомании и других зависимостей, как сообщили в пресс-службе центра.

В этом году, объявленном в Тюменской области Годом героев, акция приобрела особый патриотический смысл: в рамках мероприятия прошел легкоатлетический "Забег с героем", в котором одновременно стартовали более 500 участников. Первым на дистанцию вышел боец СВО, военный летчик и участник президентской программы "Время героев" Виктор Квасов, который две недели назад был назначен заместителем директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Также активным участником праздника стал Андрей Худышкин — руководитель движения "За здоровое будущее", мастер спорта и чемпион Японии по контактному карате, который провел для собравшихся энергичную супер-зарядку.

Массовое мероприятие с яркой атмосферой привлекло большое количество участников, зрителей и волонтеров. Около полутора тысяч местных жителей, преимущественно молодежь и подростки, присоединились к здоровому образу жизни.

Партнерами акции стали представители инициативной группы забегов по пересеченной местности "Tyumen Trail" и крупнейших спортивных центров города Тюмени, включая тренеров по фитнесу и армрестлингу. В рамках "Областной зарядки" работали более десяти тематических площадок с показательными выступлениями мастеров военно-прикладных дисциплин и участниками молодежных творческих коллективов.

На площади участники могли попробовать свои силы в стрельбе из лука, управлении радиоуправляемыми танками, а также в соревнованиях на ловкость и силу. Желающие практиковались в сборке и разборке автомата Калашникова, плели масксети и изучали артефакты Великой Отечественной войны, собранные активистами поисковых отрядов. Дети развлекались в эстафете с надувным реквизитом.

В завершение мероприятия среди бегунов прошел розыгрыш призов от партнеров и спонсоров, включая электронику и смартфоны.

"Особенно приятно видеть такое количество участников несмотря на плохую погоду. Преобладание молодежи среди участников подтверждает правильность нашего курса на популяризацию здорового образа жизни. Спасибо всем, кто пришел поддержать нас и зарядить этот день энергией!" - отметила — заместитель директора областного Центра профилактики и реабилитации Галина Созыкина.

Учитывая активность жителей Тюмени и стремление молодежи заниматься здоровыми видами досуга, организаторы "Областной зарядки" планируют продолжать эту традицию регулярно.