Тюмень за день: 27 декабря

За год в регионе создали более 800 новых мест в детских садах

По программе ликвидации очередности в дошкольных учреждениях в 2016 году в Тюменской области создано 848 новых мест.

Для новогодних фейерверков в Тюмени отвели 44 площадки

Больше всего площадок для запуска пиротехники — 18 — наметили в Калининском районе, 6 приходится на Восточный район и по 10 на Ленинский и Центральный.

"НонСтоп" поздравил тюменцев с Новым годом световым шоу

Флешмоб в честь наступающего нового года состоялся на парковке нового ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Автомобили Сервиса заказа такси "НонСтоп" выстроились в виде цифры 2017 и зажгли сигнальные огни, подобно новогодним гирляндам.

В регионе растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Тюменской области количество обратившихся за помощью в медицинские учреждения за прошедшую неделю выросло на 6% — гриппом и ОРВИ заболели 22 136 человек.

В Тюмени предлагают установить памятник сельским труженикам

Монумент, посвященный трудовому подвигу сельских работников в период Великой Отечественной войны, планируется установить в сквере Депутатов Тюмени. На сегодняшний день существует несколько эскизов памятника.

Более 24 тысяч подарков получат тюменские дети от губернатора

Сладкие наборы производства тюменской кондитерской фабрики "Квартет" с добрыми пожеланиями от Владимира Якушева получат дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях, дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от двух до восемнадцати лет. Семейный подарок также будет вручен многодетным малообеспеченным семьям, воспитывающим детей в возрасте от двух до четырнадцати лет.

Тюменцев приглашают прокатиться по набережной на коньках

В Тюмени торжественное открытие катка на набережной Туры пройдет завтра, 28 декабря, в 18 часов. Его залили у въезда в нижний ярус многоуровневой парковки.