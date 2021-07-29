Тюмень за день: 29 июля

Тюменцу, который залез в чужую квартиру через балкон и избил девушек, придется ответить за побои
Видео о противоправных действиях мужчины в отношении девушек было размещено в соцсетях, телеграм-каналах и СМИ и вызвало общественный резонанс.
В Тюмени начал работу сайт празднования Дня города
В день празднования юбилея города, 31 июля, на сайте появятся видеозаписи концерта, спектаклей фестиваля "Сны улиц" и другие события.
Сотрудники ФСБ ликвидировали двух мужчин, планировавших теракт в Тюмени
Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, мужчины оказывали активное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов.
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