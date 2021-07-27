Тюмень за день: 26 июля

За неделю в Тюменской области выполнили более 48 тысяч тестов на COVID-19

Положительный результат подтвердился у 1 870 человек.

В Тюмени ответственный за безопасность ответит за гибель двух рабочих на стройке

Трагедия произошла 26 августа 2020 года на строящемся объекте на улице Первомайской.

Трое тюменцев погибли в лобовом столкновении ВАЗ и УАЗа

Водитель УАЗа и семь его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы.