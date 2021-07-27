Тюмень за день: 26 июля

За неделю в Тюменской области выполнили более 48 тысяч тестов на COVID-19
Положительный результат подтвердился у 1 870 человек.
В Тюмени ответственный за безопасность ответит за гибель двух рабочих на стройке
Трагедия произошла 26 августа 2020 года на строящемся объекте на улице Первомайской.
Трое тюменцев погибли в лобовом столкновении ВАЗ и УАЗа
Водитель УАЗа и семь его пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы.
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