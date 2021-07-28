Тюмень за день: 27 июля

Празднование юбилея Тюмени пройдет в онлайн-формате
С учетом сложившейся обстановки по заболеваемости коронавируса, а также рекомендаций Роспотребнадзора и оперативного штаба план празднования Дня города откорректирован.
В ДТП в Сладковском районе погиб 71-летний водитель
71-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva, житель города Называевска Омской области, скончался на месте ДТП.
Тюменская область получила первую партию вакцины "Спутник Лайт"
Первая партия в 7 628 доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" поступила в Тюменскую область, сообщает региональный оперштаб по профилактике коронавируса.
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