Тюмень за день: 23 июля

18:00 23 июля 2021
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Тюменцев предупреждают о сильном ветре

Неблагоприятные природные явления ожидаются в Тюмени завтра, 24 июля. 

Тюменьгортранс сообщил об открытии нового маршрута

С 1 августа в Тюмени начнет работу муниципальный маршрут регулярных перевозок № 28 "ул. Дамбовская — ул. Восточная".

В Тюмени до 12 августа ограничено посещение лесов

Запрет на посещение городских лесов не распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

Теги: Тюмень за день
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