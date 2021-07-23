Тюмень за день: 23 июля

Тюменцев предупреждают о сильном ветре
Неблагоприятные природные явления ожидаются в Тюмени завтра, 24 июля.
Тюменьгортранс сообщил об открытии нового маршрута
С 1 августа в Тюмени начнет работу муниципальный маршрут регулярных перевозок № 28 "ул. Дамбовская — ул. Восточная".
В Тюмени до 12 августа ограничено посещение лесов
Запрет на посещение городских лесов не распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
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