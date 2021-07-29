Тюмень за день: 28 июля

Группу тюменских детей сняли с поезда из-за признаков отравления
27 июля в 05:30 на станцию Екатеринбург-Пассажирский поездом сообщением Санкт-Петербург — Тюмень прибыли три ребёнка с признаками пищевого отравления.
В Тюменской области мотоциклист сбил 9-летнюю девочку и спрятался в лесу
ДТП случилось вчера, 28 июля, в восьмом часу вечера в селе Нижнепинигино Сорокинского района.
За шесть месяцев 2021 года в Тюмени завели 26 уголовных дел о невыплатах зарплаты
По итогам расследования прокурорами направлено в суд 9 уголовных дел с обвинительными заключениями.
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