Тюмень за день: 28 июля

Группу тюменских детей сняли с поезда из-за признаков отравления

27 июля в 05:30 на станцию Екатеринбург-Пассажирский поездом сообщением Санкт-Петербург — Тюмень прибыли три ребёнка с признаками пищевого отравления.

В Тюменской области мотоциклист сбил 9-летнюю девочку и спрятался в лесу

ДТП случилось вчера, 28 июля, в восьмом часу вечера в селе Нижнепинигино Сорокинского района.

За шесть месяцев 2021 года в Тюмени завели 26 уголовных дел о невыплатах зарплаты

По итогам расследования прокурорами направлено в суд 9 уголовных дел с обвинительными заключениями.