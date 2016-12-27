В регионе растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

В Тюменской области количество обратившихся за помощью в медицинские учреждения за прошедшую неделю выросло на 6% — гриппом и ОРВИ заболели 22 136 человек.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, эпидпорог заболеваемости превышен во всех возрастных группах. За последние дни основной прирост по ОРВИ произошел за счет взрослого населения. Среди детей 7–14 лет заболеваемость упала на 19 % — на минувшей неделе из-за морозов школьники отсиживались дома.

Ограничительные и карантинные мероприятия продолжают действовать в некоторых общеобразовательных и во всех медицинских учреждениях региона. В областном департаменте здравоохранения напоминают, что для профилактики следует носить маску в общественных местах, чаще мыть руки, не трогать лицо и стараться избегать контакта с больными людьми.