Переболевшие коронавирусом и вакцинированные тюменцы могут обращаться за плановой медпомощью

В Тюменской области на две недели, начиная с 20 июля, частично приостановлено оказание плановой и профилактической помощи в медучреждениях. Исключение сделано лишь для вакцинированных и тех, кто переболел коронавирусом не более чем полгода назад. Об этом в Оперштабе рассказала замгубернатора Ольга Кузнеческих.

Плановую медпомощь могут получать жители региона, которые прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом менее чем полгода назад. "Те, кто переболел ковид-инфекцией менее чем полгода назад, нуждаются в углубленном диспансерном наблюдении", – пояснила заместитель губернатора.

Остальные жители региона при необходимости могут позвонить в поликлинику, посоветоваться со своим врачом. Бригады скорой и неотложной помощи выезжают на вызовы в экстренных случаях, когда есть прямая угроза жизни человека или когда нет прямой угрозы жизни пациента, но требуется быстрая реакция медиков.

Решение Оперштаба о приостановке оказания плановой медпомощи в Опершате объясняют сложной эпидобстановкой и большой загруженностью медиков. Сейчас все их силы сосредоточены на работе моногоспиталей, вакцинации, спасении жизней, оказании экстренной и неотложной медпомощи.

Татьяна Тихонова