Школьные линейки в Тюменской области пройдут в традиционном формате

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, будут проходить в традиционном формате: линейки, классные часы, экскурсии и т.д., сообщает информационный центр правительства ТО.

В 2022-2023 учебном году в регионе за парты сядут почти 243 тыс. школьников (2021 г. – 231 764). В первый класс придут более 26 533 человек (2021 г. – 26 708), в 11 класс – 11 199 (2021 г. – 11 013).

Если погода позволит, массовые мероприятия будут проходить на открытом воздухе. Принятие каких-либо ограничений будет зависеть от эпидситуации.

Отметим, за 27 августа в регионе выявлен 1 101 случай заболевания коронавирусом, в том числе у 153 ребенка, из общего числа госпитализирован за сутки 21 человек, выздоровели 377 человек. В стационарах для ковид-больных развернуто 150 коек, 11,3% из них свободны.