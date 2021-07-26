На Антипинском НПЗ выявили очаг заболеваемости коронавирусом

13:33 26 июля 2021
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В АО "Антипинский НПЗ" коронавирусом заболели 19 сотрудников, контактными признаны 26 человек. В целом на 26 июля на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области пять очагов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе РПН.

Ранее были выявлены и еще действуют очаги в ООО "Леруа Мерлен Восток" (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", Арбитражном суде Тюменской области и МЧУ ДПО "Нефросовет".

"В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий" - пояснили в РПН.

Теги: карантин , коронавирус , Роспотребнадзор , эпидемия
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