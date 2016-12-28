Более 24 тысяч подарков получат тюменские дети от губернатора

Сладкие наборы производства тюменской кондитерской фабрики "Квартет" с добрыми пожеланиями от Владимира Якушева получат дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях, дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от двух до восемнадцати лет. Семейный подарок также будет вручен многодетным малообеспеченным семьям, воспитывающим детей в возрасте от двух до четырнадцати лет.

В настоящее время идет вручение новогодних подарков в школах и детских садах. Семьям, чьи дети не посещают образовательные учреждения, передают подарки через учреждения социального обслуживания по месту жительства. В частности, жители Тюмени могут обратиться в Центр социальной помощи семье и детям "Семья" (тел. 30-26-27) и Областной центр реабилитации инвалидов (тел. 43-13-53). При себе необходимо иметь паспорт, сообщает пресс-служба областного департамента соцразвития.