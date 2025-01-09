Дети тюменских росгвардейцев получили более полутора тысяч подарков

13:31 09 января 2025
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Более 1500 подарков получили тюменские дети в рамках ведомственной акции "Дед Мороз специального назначения" в Тюменской области.

Новогодние подарки были подготовлены в сотрудничестве теруправления с правительством региона, государственными и общественными организациями, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Отмечается, что руководство и личный состав ведомства организовали десятки ярких и незабываемых праздничных мероприятий для детей участников специальной военной операции - бойцов ОМОН и СОБР, а также сотрудников вневедомственной охраны, выполняющих служебные задачи в выходные дни.

Теги: дети , Новый год , подарки , Росгвардия
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