Дети тюменских росгвардейцев получили более полутора тысяч подарков

Более 1500 подарков получили тюменские дети в рамках ведомственной акции "Дед Мороз специального назначения" в Тюменской области.

Новогодние подарки были подготовлены в сотрудничестве теруправления с правительством региона, государственными и общественными организациями, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Отмечается, что руководство и личный состав ведомства организовали десятки ярких и незабываемых праздничных мероприятий для детей участников специальной военной операции - бойцов ОМОН и СОБР, а также сотрудников вневедомственной охраны, выполняющих служебные задачи в выходные дни.