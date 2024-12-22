Новогодние подарки для бойцов СВО готовят в тюменском центре

В социальной гостиной Центра развития творчества детей и юношества "Контакт" города Тюмени продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции.

Помимо спортивно-оздоровительных секций, театральной студии, творческих мастер-классов, здесь помогают ребятам жить интересами страны, участвовать в патриотических акциях, волонтерской работе.

Сейчас педагоги и волонтеры центра шьют индивидуальные перевязочные бандажи. Не остаются в стороне и воспитанники центра "Контакт", они активно принимают участие в оказании помощи. Так, в преддверии Нового года ребята подписали новогодние открытки для участников СВО. Поздравления и теплые пожелания детей будут отправлены в зону боевых действий.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.