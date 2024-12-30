Агрономы советуют присмотреться к товарам для садоводов в качестве подарка

Агрономы филиала Россельхозцентра по Тюменской области, рекомендуют присмотреться к товарам для садоводов.

Дачник обрадуется солидному набору семян овощей и цветов. Оформите презент красивой упаковкой и смело вручайте другу-дачнику. При покупке подарка обратите внимание на упаковку, чтобы срок годности был в норме.

Если ваш друг заядлый цветовод, есть повод обновить домашнюю оранжерею и подарить новое комнатное растение. Зеленые питомцы помогают садоводу утолить дачный голод зимой и заряжают энергией.

Незаменимый подарок для зимнего огорода на подоконнике – фитолампа. Этот световой прибор обеспечит рассаду полезным красно-синим спектром излучения и поможет огороднику в конце сезона получить отменный урожай.

Садовый опрыскиватель, станет отличным помощником в саду, и поможет спасти урожай от нашествия вредителей и болезней. Вы можете приобрести более бюджетную версию, ручной ранцевый или помповый, или вариант подороже - аккумуляторный.

Секатор или сучкорез неотъемлемый атрибут каждого садовода. Хороший режущий инструмент поможет проводит обрезку деревьев и кустарников качественно, - сообщает Мегатюмень.