Выбор Сбера к 8 Марта: удобные сервисы и умные технологии

Сбер к Международному женскому дню подготовил идеи для подарков, которые подойдут как для личных, так и корпоративных поздравлений. В списке — монеты из драгоценных металлов, клининговые услуги, подписка СберПрайм и умные колонки с голосовым помощником.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

Сбер стремится быть надёжным помощником, который делает заботу о близких проще, а жизнь — комфортнее. В каждый наш сервис, будь то финансовые решения, умные технологии или удобные повседневные услуги, мы закладываем идею поддержки и внимания. 8 Марта особенно хочется дарить тепло и улыбки. Нам важно, что мы можем быть причастны к счастливым моментам жизни наших клиентов. От имени Сбера поздравляю дорогих женщин с праздником весны! Будьте любимы и счастливы, пусть каждый день будет наполнен добротой и вашими прекрасными улыбками.

Памятные монеты

Для ценителей элегантных презентов и нумизматики в Сбере доступны монеты из золота и серебра с оригинальными изображениями. Например, цветами, знаками зодиака, символами на удачу или изящными животными. Ознакомиться с ассортиментом и приобрести монеты можно в отделениях Сбера или на его официальном сайте.

Клининг от Домклик

Тех, кто стремится к чистоте и уюту, порадует профессиональная уборка от сервиса Домклик. Поддерживающая уборка, уборка после ремонта, генеральная уборка, мойка окон, балкона, холодильника, глажка белья — сразу несколько видов услуг. Рассчитать стоимость и оформить заказ можно на сайте Домклик, используя Сбер ID.

Полезные девайсы

Отличный подарок для любительниц современных гаджетов — умная колонка Сбера с ассистентами Салют. Устройство воспроизводит музыку, развлекает детей и взрослых, помогает управлять умным домом и контролировать безопасность. Девайсы доступны в офисах Сбера или на официальном сайте.

Подписка СберПрайм

Ещё один универсальный подарок — подписка СберПрайм, которая расширяет финансовые возможности и дает доступ к различным сервисам партнеров Сбера, от просмотра фильмов до каршеринга. Оформить подписку можно на 1, 3 или 12 месяцев.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: