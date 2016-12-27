За год в регионе создали более 800 новых мест в детских садах

12:00 27 декабря 2016
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Фото: dsad79.ru

По программе ликвидации очередности в дошкольных учреждениях в 2016 году в Тюменской области создано 848 новых мест. 

В Тюмени после капитального ремонта заработал второй корпус детсада № 51 и открылись новые группы в детских садах № 73, 79, 158 и 172. В Ишиме отремонтировали второй корпус детского сада № 24, новые группы заработали в детских садах № 9 и 23. В Тюменском районе пояаились два дошкольных отделения в Акияровской и Успенской школах, а также структурное подразделение в Богандинской школе № 42.

Как сообщают в областном департаменте образования, сейчас в регионе строят восемь детских садов.

Теги: детские сады , строительство , ремонт , очередь в детский сад
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