"НонСтоп" поздравил тюменцев с Новым годом световым шоу

Флешмоб в честь наступающего нового года состоялся на парковке нового ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Автомобили Сервиса заказа такси "НонСтоп" выстроились в виде цифры 2017 и зажгли сигнальные огни, подобно новогодним гирляндам.

Завораживающее шоу состоялось в минувшие выходные. Его главной целью стало желание Сервиса заказа такси "НонСтоп" поздравить тюменцев и гостей города с приближающимся праздником – Новым годом.

На территории парковки возле "Тюмень Сити Молла" был задействован 31 автомобиль. Машины выстроились в виде цифры 2017 и, как по команде, зажгли сигнальные огни. Словно елочная гирлянда, играя огнями, они порадовали гостей торгового центра световым шоу.

Как это было, с воздуха записал на видео квадрокоптер, и теперь все могут посмотреть новогодний флешмоб и поднять себе настроение!