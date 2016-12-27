В Тюмени предлагают установить памятник сельским труженикам

Монумент, посвященный трудовому подвигу сельских работников в период Великой Отечественной войны, планируется установить в сквере Депутатов Тюмени. На сегодняшний день существует несколько эскизов памятника.

Как рассказал инициатор идеи, председатель Союза землячеств Тюменской области Николай Ренев, необходимость увековечить память тружеников тыла, работающих в сельском хозяйстве во время Великой Отечественной войны, обсуждалась в конце этого года на заседании Общественного совета при департаменте АПК Тюменской области.

"Трудовой подвиг этих людей несправедливо забыт. Когда мужчины, физически способные участвовать в боях, ушли на фронт, а техника и лошади также были задействованы в войне, все тяготы легли на плечи женщин, подростков и стариков. Колхозники обеспечивали нужды тыла и фронта, им приходилось трудиться с раннего утра до поздней ночи. При этом сельские труженики были лишены многого, и не только специальной техники, но даже продовольствия. Такая ситуация продолжалась и в послевоенные годы. Это было жестоко, но в тоже время необходимо для страны", - рассказал он.

Николая Иванович надеется, что после утверждения эскиза и сбора необходимой суммы уже в течение ближайшего года состоится торжественное открытие памятника.

Напомним, что в Тюменской области наряду с движением "Бессмертный полк" в этом году стартовала акция "Бессмертный тыл", одним из инициаторов которой также является Николай Ренев. "Заслуга тех, кто трудился во время войны в тылу, - не меньше, чем воинов, сражавшихся на передовой, поэтому об этих людях нельзя забывать", - подчеркнул он.