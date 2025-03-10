В аграрном университете откроют учебную лабораторию тракторного завода

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья создадут учебную лабораторию и демонстрационную площадку Петербургского тракторного завода, соглашение об этом на минувшей неделе подписали директор ПТЗ Сергей Серебряков, ректор вуза Елена Бойко и гендиректор и ООО "Кировец-72" Радик Рахимов.

Подписание документа прошло после совещания на тему отечественного тракторостроения, в ходе которого неоднократно возникал вопрос кадров.

Главным предметом соглашения сторон стала совместная деятельность сторон по обеспечению практико-ориентированного обучения студентов университета. Согласно документу, помимо открытия лаборатории, в партнерских планах - организация производственных практик студентов на базе “Кировец-72”, который является официальным дилером ПТЗ в регионе, стажировки преподавателей на заводе и в тюмеской компании, участие производственников в работе государсвенной экзаменационной комиссии, актуализации рабочих программ учебных дисциплин и практик, курсовых и дипломных работ и т.д., пояснили суть соглашения в ГАУ СЗ.