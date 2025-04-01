 Итоги выставки "Тюмень Агро-2025" подвели в Тюменской области 

13:00 01 апреля 2025
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Агропромышленная выставка прошла на базе выставочного комплекса "Пышминская Долина" в поселке Винзили Тюменского района с 27 по 28 марта, участие в ней приняли 56 компаний из 18 регионов страны представили новшества сельскохозяйственной техники и оборудования как российских, так и зарубежных производителей. 

Замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов уверен, что на таких мероприятиях, как "Тюмень Агро-2025",  рождаются новые идеи и решения, инновации становятся инвестиционными проектами, а участники демонстрируют свои достижения, обмениваются бесценным опытом и находят взаимовыгодное сотрудничество. На нынешней выставке проведены деловые переговоры и заключены контракты о сотрудничестве на сумму около 230 млн рублей, приобретено 48 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

Помимо выставки, была насыщенная деловая программа с проведением конференции, форума, совещания, двух олимпиад, тест-драйва техники и праздничного концерта. На торжественной церемонии закрытия выставки состоялось награждение победителей двух олимпиад, призеров в номинации "Лучшая экспозиция" и всех участников выставки. 

 

Теги: АПК , Владимир Чейметов
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