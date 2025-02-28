В Тюмени в субботу пройдут продовольственные ярмарки

1 марта для тюменцев будут работать несколько ярмарочных площадок, на них горожане смогут купить свежую натуральную продукцию, сообщили в администрации города.

Ярмарочные площадки будут работать по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) — с 8 до 17 часов;

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) — с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") — с 8 до 17 часов;

- ул. Ставропольская, 15-17 (территория парковки, прилегающая к озелененной территории) — с 9 до 17 часов.