В Тюмени открылся сервисный центр по обслуживанию "Кировцев"

Петербургский тракторный завод и ООО "Кировец-72", являющийся и официальным дилером завода в Тюменской области 6 марта открыли новый сервисный центр в Тюмени, официальной церемонии приняли участие замгубернатора Владимир Чейметов, директор ПТЗ Сергей Серебряков и депутат облдумы Виктор Рейн, а также руководители и представители сельхозкомпаний и предприятий Тюменской области и соседних регионов.

Владимир Чейметов выразил уверенность, что открытие в регионе современного сервисного центра повысит уровень обслуживания транспортного парка предприятий. "Кировец поставляет добротную, хорошую технику, комплектация российская. Это позволит всем сельхозтоваропроизводителям, дорожным предприятиям, коммунальному хозяйству эффективнее использовать эту замечательную технику в своей работе. Дорогие друзья, я хочу пожелать всем нам скорейшей победы на всех фронтах. А один из ключевых фронтов нашей с вами работы - продовольственная безопасность. Поэтому приобретаем отечественную технику, профессионально выполняем работу и радуем всех прекрасным урожаем", - поприветствовал участников значимого события Владимир Чейметов.

Сергей Серебряков подчеркнул, что тот, кто работает во благо сельского хозяйства, работает во благо человечества, Петербургский тракторный завод всегда старается заботиться об тех, кто работает на земле - повышает качество машин и сервисный уровень.

Сегодня, открывая такой сервисный центр, мы выполняем важную задачу. Поднимаем на новую ступеньку качество работы с вами. У нас очень жесткие требования в области сервиса. Сервисный центр должен в течение 24 часов отреагировать и решить любую проблему, независимо от ее уровня. За счет таких задач центр решает вопросы поднятия уровня сервиса на высокий уровень. Я бы хотел вам пожелать хороших трудовых успехов, подвигов и достижений, обычного человеческого хорошего самочувствия, достоинства, уважения к своему труду, к своей земле и своим трудовым коллективам. Спасибо вам за все. Ну и мы будем работать и трудиться для вас", - обратился к присутствующим Сергей Серебряков.

После символического перерезания красной ленточки гости осмотрели центр, ознакомились с новыми возможностями и условиями по ремонту и обслуживанию техники.

АО "Петербургский тракторный завод" входит в Группу компаний ПАО "Кировский завод". На сайте компании указано, что ПТЗ единственный национальный производитель мощных энергонасыщенных колесных сельскохозяйственных тракторов. Предприятие активно участвует в государственных программах поставки техники сельскохозяйственным товаропроизводителям через ОАО "Росагролизинг" и по Постановлению Правительства РФ №1432.