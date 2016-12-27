Для новогодних фейерверков в Тюмени отвели 44 площадки

Больше всего площадок для запуска пиротехники — 18 — наметили в Калининском районе, 6 приходится на Восточный район и по 10 на Ленинский и Центральный.

Легальными местами для новогодних фейерверков стали открытые площадки — скверы, бульвары и спортивные корты, где в непредвиденных случаях загореться практически нечему. Спасатели напоминают, что развлекаться с пиротехникой в закрытых дворах жилых домов, заставленных машинами, куда опаснее, особенно будучи нетрезвым.

"Вообще запускать фейерверки не в специально отведенных местах — это нарушение общественного порядка. За это идет административная ответственность, предусмотрен штраф в отношении граждан от полутора тысяч рублей. В городе будут организованы специальные рейды с полицией, чтобы следить за обстановкой", — рассказал на вчерашней пресс-конференции журналистам начальник управления по пожарному надзору областного ГУ МЧС Алексей Шутов.

По его словам, в прошлом году было выписано порядка сорока штрафов, правда, в большинстве своем они были обусловлены нарушением условий реализации пиротехники.

Как отмечают в МЧС, новогодние забавы с фейерверками у тюменцев зачастую проходят благополучно: за последние три года травм от неправильного использования пиротехники никто не получал.

Влада Нерадовская