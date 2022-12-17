О профилактике травм от пиротехники рассказали тюменцам

Руководитель экстренной службы тюменской Областной клинической больницы №2 Антон Терехин рассказал о правилах безопасного обращения с хлопушками, петардами и фейерверками перед новогодними праздниками.

- Не стоит поджигать салют, держа его в руках, есть риск остаться без пальцев. Во избежание травм лица не спешите подходить к использованной пиротехнике. Выждите 10-15 минут и только после этого утилизируйте остатки. Следите за одеждой и волосами, чтобы они не могли воспламениться. Случаются термические и химические ожоги дыхательных путей и глаз - нельзя наклоняться над поджигаемым фитилем, или над еще неостывшим отработавшим фейерверком. Причиной ожогов могут стать и бенгальские огни, если их подносят слишком близко к лицу или поджигают в большом количестве в квартире, а после забывают проветрить.

Место запуска фейерверка тоже выбирайте тщательно: свободное, вдали от высоковольтных линий и пожароопасных объектов, где мало транспорта. Также рядом не должно быть легковоспламеняющихся предметов. Недопустимо запускать фейерверки из окон или с балконов домов.

Если что-то случится - в ОКБ №2 вам всегда помогут квалифицированные специалисты, сообщила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).