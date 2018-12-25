Советы от УК "Благо" о выборе и правильном использовании пиротехники в Новогоднюю ночь

Новый год наступит уже совсем скоро. Давней традицией является запуск фейерверков в новогоднюю ночь. Специалисты управляющей компании "Благо" совместно с ГУ МЧС по Тюменской области делятся с тюменцами советами как правильно выбрать и использовать пиротехнику.

Красочные новогодние огни могут не только вызвать радость и хорошее настроение, но и омрачить праздник не правильным использованием пиротехники. Изначально, необходимо ответственно подойти непосредственно к выбору фейерверков и салютов. Приобретать пиротехнику нужно в специализированных магазинах и ни в коем случае не в подпольных заведениях.

Особое внимание стоит обратить на инструкцию, которая должна быть написана на русском языке и срок годности, который должен соответствовать срокам. Очень важно ознакомиться с инструкцией еще до использования пиротехники.

Не секрет, что новогоднюю пиротехнику приобретают заранее. Правильные условия хранения фейерверков – залог безопасности. Лучшие условия – сухое и прохладное место, вдали от источников огня и газовых приборов, а также не оставляйте на подоконниках и ни в коем случае не сушите намокшую коробку с салютом на батарее.

Немаловажным условием является выбор места запуска пиротехники. Лучше всего выбрать открытую площадку, где в радиусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов. Ни в коем случае наклоняйтесь над изделием во время его использования. Как показывает жизнь, самые распространенные травмы при запуске фейерверков – это повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты.

При пожаре или другой чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни человека, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу 112.