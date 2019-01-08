Саперы ОМОНа рассказали тюменским детям про пиротехнику

В рамках Всероссийской акции Росгвардии "Безопасный новый год" сотрудники отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Тюменской области пригласили в гости ребят в возрасте от 10 до 14 лет и напомнили им о правилах безопасности в новогодние каникулы.
В учебном классе инженерно-технического отделения опытные сапёры рассказали им как правильно и безопасно порадовать себя пиротехническими изделиями, напомнив, что использовать их могут только взрослые. Здесь же ребята узнали, как действуют взрывотехники отряда при обезвреживании взрывоопасных предметов, гранат и мин, рассмотрели "трофеи" их работы и примерили на себя средства защиты.
А в музейно-выставочном комплексе отряда ребята познакомились с историей подразделения, экспонатами оружия разных времен и стран, фотографиями и историческими документами, подвигами бойцов и ветеранов, некоторые из которых отдали свои жизни ради спасения боевых товарищей и мирных граждан.
Незабываемые впечатления остались у мальчишек после посещения автомобильного бокса, где каждый желающий смог посидеть за рулем БТР и спец. техники.
Педагог детско-юношеского центра "Пламя" Виктор Астанин поблагодарил гостеприимных хозяев за увлекательные мероприятия и отметил высокую значимость таких встреч:
В период новогодних каникул вопросы безопасности детей требуют особого внимания. Бойцы, проявив большое внимание к ребятам, доступно и интересно рассказали им об элементарных и в то же время важных правилах поведения в местах массового пребывания людей и на аттракционах. К тому же, подобные экскурсии формируют духовно-нравственные ценности, воспитывают чувство патриотизма.
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