Как не пострадать в праздники от некачественной пиротехники

Ни одно празднование Нового года не обходится без фейерверков и новогодних салютов. Чтобы новогодняя ночь принесла только положительные эмоции, обращаем ваше внимание на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий.

Пиротехнические изделия допускаются к продаже только в специализированных торговых точках как товар повышенной опасности. Покупка пиротехнического изделия в местах несанкционированной торговли может нести угрозу для жизни и здоровья, так как никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции, сообщает портал "Мединфо 72".

Каждое пиротехническое изделие должно быть сертифицировано: изделия IV-V класса опасности реализуются только при наличии лицензии, а изделия I-III класса опасности – без лицензии. Кроме того, все продавцы пиротехнических изделий обязательно проходят обучение и аттестацию по безопасному обращению с этим специфическим товаром. Продавец обязан грамотно проконсультировать покупателей при продаже, предоставив всю необходимую информацию о товаре и его свойствах, сроках годности и об использовании пиротехники.

При покупке пиротехники следует обратить внимание на внешний вид и упаковку изделия. Если упаковка нарушена, деформирована или влажная, с подтёками – стоит отказаться от покупки. Не стоит брать и изделия с мятым или ломаным фитилем. Также не следует покупать изделия с уже истёкшим сроком годности, так как предсказать работу такой пиротехники невозможно.

На каждом пиротехническом изделии должен быть сертификационный знак – при покупке стоит убедиться в наличии у продавца сертификата соответствия на конкретный товар. Упаковка должна содержать информацию о сроке годности, об адресе или телефоне производителя, а также рекомендации по хранению и утилизации.

Также к каждому пиротехническому изделию прилагается инструкция по применению. Допускается нанесение инструкции на корпус пиротехнического изделия и потребительскую упаковку. Инструкция должна быть написана чётким и хорошо различимым шрифтом на русском языке. Текст об опасности пиротехнических изделий и ограничения по его применению выделяются жирным шрифтом. Инструкция должна содержать сведения о назначении, классе опасности и радиусе опасной зоны: 30 метров – для III класса опасности, 5 метров для II и 0,5 метра – для I класса опасности.

Пиротехнику нужно хранить в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте и вдали от обогревательных приборов. Следует избегать нахождения рядом с пиротехническим изделием легковоспламеняющихся предметов и веществ. Отсыревшие фейерверки запрещено сушить на отопительных приборах или использовать фен.

Если вами были обнаружены пиротехнические изделия, не отвечающие требованиям безопасности, вы вправе обратиться с жалобой в территориальное управление Роспотребнадзора.