Тюменцам напоминают о технике безопасности при использовании бенгальских огней и салютов

С наступлением новогодних праздников увеличивается риск возникновения пожаров, в том числе при применении пиротехнических изделий.

Специалисты департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминают, что покупать пиротехнические изделия необходимо в специализированных секциях или магазинах.

При покупке проверяйте наличие инструкции на русском языке, убедитесь, что срок годности изделия не истек. Следите, чтобы упаковка изделия не была помятой или деформированной. Храните пиротехнику как можно дальше от источников тепла.

Применение пиротехнических изделий запрещается в зданиях, помещениях и сооружениях любого назначения, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий, на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях.

Не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард, никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске, после поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны, не запускайте изделия при сильном ветре.

Помните, что запуск пиротехнических изделий должен производиться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности к данному пиротехническому изделию.

Радиус опасной зоны при применении пиротехнических изделий бытового назначения 1 класса (хлопушки, бенгальские огни, настольные фонтаны) составляет 0,5 метра, 2 класса (фонтаны, петарды, наземные фейерверки) – 5 метров, 3 класса (салюты, ракеты, фестивальные шары) – 30 метров.

Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч тысяч рублей.