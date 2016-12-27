Тюменцев приглашают прокатиться по набережной на коньках

В Тюмени торжественное открытие катка на набережной Туры пройдет завтра, 28 декабря, в 18 часов. Его залили у въезда в нижний ярус многоуровневой парковки.

Мероприятие начнется с поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки и выступления фигуристов детско-юношеской спортивной школы "Прибой". После этого опробовать новый каток восемь метров шириной и сто шестьдесят метров длиной сможет любой желающий.

Напомним, каток на набережной залили впервые. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, в планах открыть здесь прокат коньков и раздевалку. В скором времени занятия с горожанами на катке начнут проводить спорторганизаторы.