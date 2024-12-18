Каток у "Конторы пароходства" официально откроют в субботу

15:05 18 декабря 2024
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Каток у мультицентра "Контора пароходства" откроется 21 декабря, в этом году оформлен в концепции "Калейдоскоп впечатлений", праздничную атмосферу ему придают огоньки, гирлянды и световые элементы световая арка "Калейдоскоп" для идеальных зимних фото.

Праздник начнется в 18:00 новогодней сказкой "Чудеса в Мороз-граде".

В другие дни на катке будут проходить различные программы, следите за новостями в группе vk.com/tyumen_katok.

Подробнее обо всех зимних активностях — на сайте фабрикаволшебства.рф, сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Теги: каток
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