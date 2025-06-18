Антитеррористические учения завтра начнутся под Тюменью

Антитеррористические учения пройдут в Тюменском районе 19 - 20 июня, жителей просят соблюдать спокойствие.

Антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств пройдут в рабочих поселков Винзили и Богандинский, а также на прилегающих к ним территориях. В мероприятии примут участие сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, работники экстренных служб, представители исполнительных органов Тюменской области.

"Мероприятие приводится в целях отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами. Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений", - подчеркнули в пресс-службе РУ ФСБ России по Тюменской области.