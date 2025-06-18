Тюменской областью на ВДНХ вдохновились более 430 тысяч человек

Стенд Тюменской области был представлен на форуме "Путешествуй!" в Москве с 10 по 15 июня, за это время на нем побывали больше 430 тысяч посетителей.

Экспозиция Тюменской области стала настоящим центром притяжения. Каждый день гости участвовали в караоке по-сибирски, мастер-классах, викторинах и конкурсах, пробовали авторские сибирские напитки и фирменное мороженое. В День России команда Visit Tyumen собрала ответы участников форума на вопрос "Что для вас значит Россия?" и представила видеоролик на церемонии закрытия.

За шесть дней было вручено более 10 тысяч призов и угощений, в том числе мороженое Visit Tyumen. Победители главной викторины получили сертификаты на поездку по национальному туристическому маршруту "В Сибирь по своей воле".

На стенде представили туристический потенциал региона, включая Тюмень — столицу термальных вод России. По итогам форума экспозиция Тюменской области признана победителем в номинации "Лучшая вовлекающая программа экспозиции" и удостоена награды первой степени.