Дмитрий Чернышенко и Александр Моор открыли новый крытый каток в Тюмени

Спорткомплекс "Рубиновец" общей площадью свыше 4 000 квадратных метров построен за 1 год и 9 месяцев. Он предназначен для проведения круглогодичных тренировок и соревнований на льду, в том числе – для спортсменов-инвалидов.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели тренажерный зал и расположенный в здании спорткомплекса центр развития фиджитал-дисциплин.

Объект имеет ледовое поле 28 х 58 метров для занятий хоккеем, следж-хоккеем и фигурным катанием. В здании расположены тренажерный зал, буфет, медпункт, пункт проката спортивного инвентаря и даже прачечная самообслуживания для стирки и сушки спортивной одежды.

Ледовый комплекс является одним из элементов физкультурно-спортивного кластера, который включает в себя баскетбольную площадку с трибунами, уличные адаптивные спортивные тренажеры.