Тюменские депутаты помогают горожанам решить вопросы досуга

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В Тюмени достаточно мест для досуга и активного семейного отдыха, но жителям хочется, чтобы таких мест было больше и ближе к дому. С просьбами об обустройстве катков и горок они обратились к депутатам Тюменской гордумы в своих избирательных округах.

Так, в избирательном округе №2 депутат Дмитрий Антипов посодействовал строительству деревянной горки на площадке возле дома №128 по улице Мельникайте. С просьбой установить горки к депутату еще прошлой зимой обратились родители, чтобы не возить детей в отдаленные скверы и парки. Решить вопрос совместно с управой Калининского округа удалось этой зимой. "Выражаю благодарность руководителю управы КАО Олегу Савчуку за оперативность и возможность порадовать к новогодним каникулам родителей и, особенно, ребятишек", – отметил депутат.

В избирательном округе № 1 по просьбам жителей и по инициативе депутата Юрия Коновалова семь лет назад начали организованно и регулярно заливать каток на пруду Южном. В этом году из-за погодных условий к заливке катка приступили только в середине января. Работы подрядчик намерен завершить до 20 января, депутат держит на контроле этот вопрос. "Каток востребован горожанами. Здесь с удовольствием проводят свое время и взрослые, и дети. Пруд Южный является местом отдыха в летнее и зимнее время", – пояснил Юрий Коновалов.

Жители избирательного округа №22 к депутату Дмитрию Елагину обратились с просьбой залить лед в хоккейной коробке во дворе между домами 122-124 по улице Широтной, чтобы дети могли покататься на коньках или поиграть в хоккей на свежем воздухе. Депутат идею поддержал. "Я всегда выступаю за популяризацию детского спорта и активных занятий. Дворовый спорт – это самый доступный вид спорта, для него не требуется абонемент или специальные условия. Каток залит, и я надеюсь, что он будет радовать жителей близлежащих домов до самой весны!" – сказал Дмитрий Елагин.

Помимо досуга, горожан волнуют вопросы безопасности улиц. Так, к депутату избирательного округа № 17 Георгию Муратову обратились прихожане мечети им. Абу Бакра ас-Сиддика в микрорайоне Матмасы, указав на проблему освещенности прилегающих к храму улиц. "Несмотря на праздничную неделю к решению проблемы сразу подключился руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Сорокин. Уже в первый рабочий день освещение по улицам микрорайона привели в порядок", – сообщил Георгий Муратов.