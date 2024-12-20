В центре Тюмени открыли большой каток с идеальным льдом

На Цветном бульваре в Тюмени заработал "Улетный каток", его площадь – более четырёх тысяч квадратных метров, по словам главы города, лёд получился просто идеальным, при этом зона у фонтана стала ещё просторнее и красивее.

Рядом с катком крытый павильон с уютной раздевалкой, кафетерием, зоной отдыха и прокатом коньков.

"Все работы по подготовке катка к открытию были проведены нашим добрым партнёром – девелопером "Самолёт". Особенное внимание было уделено созданию идеального льда, и я хочу выразить благодарность команде спортивной школы "Прибой" за их профессионализм. Лёд получился просто идеальным – гладким и безопасным!" - написал в своем телеграм-канале Максим Афанасьев.

В прошлом сезоне "Улетный каток" посетило более 12 тысяч человек.