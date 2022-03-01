Следствие передало в суд дело Бережного, обвиняемого в убийстве девочки на Лесобазе

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В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению Виталия Бережного в убийстве восьмилетней девочки, сопряженном с изнасилованием (пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

"30 июня 2021 года Бережной на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку Настю Муравьеву. Обманным путем он заманил потерпевшую к себе в арендованную квартиру в этом же доме, где совершил ее убийство", - сообщается на сайте СК РФ.

Тело убитой Бережной герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с переместил его в труднодоступное место на берег озера Оброчное.

"По уголовному делу выполнен исчерпывающий объем следственных действий, собраны достаточные доказательства причастности Бережного к инкриминируемому преступлению. Установлено, что в день совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения",- отмечается в сообщении.

Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.

Уголовное дело в отношении Бережного с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.