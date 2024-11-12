Следствие и прокуратура проводят проверки после падения крана на стройке в Тюмени

Автомобильный кран около восьми утра во вторник упал на стройплощадке ЖК "Корней", находившемуся в кабине машинисту оказывается медпомощь.
Прокуратура совместно с сотрудниками Главного управления строительства Тюменской области, Государственной инспекции труда в Тюменской области и Северо-Уральского управления Ростехнадзора организовала проверку соблюдения требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности, охране труда.
В следкоме проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ - о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ и устанавливают обстоятельств произошедшего.
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