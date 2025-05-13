Жителя Уватского района арестовали по обвинению в убийстве матери и брата

Дело о двойном убийстве раскрыли в Уватском районе, обвиняемый в убийстве матери и брата молодой человек арестован, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
По версии следствия, 3 апреля 2025 года в Уватском районе обвиняемый убил ударами ножа 50-летнюю мать и 23-летнего брата, спрятал их тела на территории домовладения, уехал в Пермский край, с телефона матери от ее имени сообщил родственникам о переезде в Пермь и вел с ними переписку. Однако родственники заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела потерпевших с признаками насильственной смерти.
Подозреваемый задержан в Пермском крае, по решению суда его отправили в СИЗО.
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