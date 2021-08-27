Суд Тюмени решает вопрос об аресте Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы

Ленинский районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения в виде ареста Виталия Бережного, который обвиняется в убийстве малолетней, сопряженном с изнасилованием.

Заседание проходит в закрытом режиме, просверлит его судья Дмитрий Сухарев.

Перед началом заседания журналисты смогли задать обвиняемому вопросы о том, почему он так поступил с девочкой, что бы он сделал, если с его детьми случилось подобное, все они остались без ответа.

Восьмилетняя девочка ушла из дома на ул. Судостроителей 30 июня. Поиски ребенка продолжались около полутора месяцев, но безрезультатно. 19 августа СК сообщил, что на берегу озера Оброчное было найдено тело, завернутое в пакет. Подозреваемый задержан по делу об убийстве малолетнего, ему предъявлено обвинение.