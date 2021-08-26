Бережной признался в изнасиловании и убийстве Насти Муравьевой

Следователи СК задержали 40-летнего уроженца Сургута Виталия Бережного по подозрению в убийстве малолетнего, после ряда следственных действий ему планируется предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство малолетней Насти Муравьевой. В ходе допроса он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил", - говорится в официальном сообщении.

Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий.

Следствием собран характеризующий материал о подозреваемом. Установлено, что Бережной более трех лет в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей.

Свои признательные показания подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки.

По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий.

Ранее это уголовное дело по решению председателя СК России было передано в центральный аппарат. Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий.

Кроме того, для расследования уголовного дела о фактах безвестного исчезновения 8 детей в Тюменской области в разное время и установления всех обстоятельств совершенных преступлений Председатель СК России Александр Бастрыкин в регион направил группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Ход расследования находится на контроле.

В отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова назначена служебная проверка.