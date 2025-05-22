Глава СК заинтересовался делом о мошенничестве в Тюменском драмтеатре

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о мошенничестве в Тюменской области после того, как в телеграм-канале было опубликовано к нему видеообращение от сотрудников ТБДТ о несогласии с привлечением к ответственности экс-директора этого театра и его заместителя по делу о мошенничестве.

По данным следствия, с декабря 2021 года по май 2024 года за счет средств коммерческого партнерства ими были организованы постановка и прокат двух спектаклей. Несмотря на то, что вырученные средства были перечислены в бюджет и учитывались как выполнение госзадания, руководству театра инкриминируется хищение денежных средств. На данный момент дело расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу, обвиняемый уволен с работы.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова подробный доклад об установленных обстоятельствах и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - пишет пресс-служба СК России.