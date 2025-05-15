За пропаганду терроризма и вовлечение в наемники 19 человек в Тюмени осудят двух религиозных деятелей

В Тюменской области перед судом предстанут два религиозных деятеля, обвиняемые в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности и ряде других преступлений, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
По версии следствия, с января 2012 по январь 2023 годы фигуранты во время проведения молитв публично произносили речи, оправдывающие деятельность террористической организации, а также склонили 19 местных жителей для участия в террористической деятельности на территории иностранного государства.
Один из обвиняемых в мессенджере размещал проповеди, материалы в которых, согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, содержат признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности. Кроме того, фигуранты склоняли граждан к сбору денег с целью финансирования членов одной из международных террористических организаций.
Следствием проведен значительный объем работы. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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